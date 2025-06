Baptiste Laville insiste pour des trains rapides entre Delémont et Porrentruy

Baptiste Laville ne lâche pas le morceau pour obtenir des trains rapides entre Delémont et Porrentruy. Le député vert réitère sa demande, amorcée par une question écrite début 2021 puis une motion fin 2023 transformée en postulat, via une nouvelle motion déposée devant le Parlement jurassien, moins d’un mois après la publication d’un rapport de postulat mentionnant que la réintroduction de trains rapides entre les deux chefs-lieux n’était « pas envisageable avant 2030 ». Baptiste Laville relève, à sa lecture, qu’une mise en œuvre est « techniquement envisageable dès 2030 après la réalisation d’un passage sous-voie à Glovelier », estimant la faisabilité du projet « enfin avalisée ». Il demande donc au Gouvernement d’entreprendre les démarches nécessaires pour réintroduire des trains rapides dès 2030. Le délai semble très serré au vu de la réponse du Gouvernement au précédent postulat : l’exécutif indiquait que le matériel roulant nécessaire ne serait pas disponible avant 2029 et qu’il s’agira d’apprécier le rapport coût/efficacité « au début des années 2030 ». /comm-jpi