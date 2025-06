Des mesures contre les grandes chaleurs pour aider les personnes âgées

S’adapter aux fortes chaleurs, c’est le défi auquel doivent répondre les différentes institutions de la région. Le mercure va dépasser les 30 degrés cette semaine. Ces périodes sont éprouvantes pour tous, mais les personnes âgées sont particulièrement menacées. Elles ont besoin d’une aide et d’un suivi régulier pour faire face à ces températures.

La Maison Senior des Planchettes à Porrentruy a lancé plusieurs mesures pour aider ses résidents lors de ces grandes chaleurs. La directrice de l’accompagnement Stéphanie Bourquin indique notamment que l’institution insiste sur l’hydratation qui est le point le plus important. « On passe vers les résidents en tout cas une fois le matin et deux fois l’après-midi pour les hydrater ». Les personnes âgées sont soumises à plusieurs risques durant ces périodes comme : « une aggravation de leur état physique et cognitif », indique Stéphanie Bourquin.