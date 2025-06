Femme brulée à Areuse : 18 ans de prison pour le commanditaire

En octobre 2022, une femme était agressée et brûlée à l’essence devant chez elle à Areuse. Le commanditaire de ce crime et l’un des deux exécutants ont été condamnés mardi à respectivement 18 ans et 14 ans de prison par le Tribunal criminel de Neuchâtel. La tentative d’assassinat a été retenue. Ex-compagnon de la victime, l’instigateur, qui aurait agi par jalousie, a toujours nié les faits, de façon invraisemblable selon la justice. L’un des deux agresseurs a lui avoué lundi en audience. L’autre exécutant avait déjà été condamné par la justice portugaise. Quant à la victime, cette mère de famille gardera des séquelles à vie de cette agression qualifiée d’odieuse par le tribunal.

Les hommes condamnés ont également écopé d’une expulsion du territoire suisse de dix ans. /vco