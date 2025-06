Genève présentera son terroir au Marché-Concours

Le canton de Genève, invité de la 120e édition du Marché-Concours veut partager ses traditions, son folklore, son humour et son terroir aux Jurassiens et Jurassiennes les 8, 9 et 10 août prochains. Le canton avait déjà été désigné hôte d’honneur à Saignelégier en 1987 et 2007.

Souvent perçu comme un canton urbain, Genève c’est également une agriculture, un vignoble, des élevages et un terroir, « entre lac et montagnes », rappellent les autorités cantonales dans un communiqué publié mardi.

L’invité de cette année proposera notamment des animations équestres avec la présence du syndicat chevalin, du groupe équestre de la police cantonale, du Concours hippique international de Genève et d’un maréchal-ferrant.

Les traditions populaires genevoises seront-elles aussi mises à l’honneur grâce à la venue de sociétés historiques telles que la Compagnie de 1602, la Société des Vieux-Grenadiers et la Fédération cantonale du costume genevois.

Côté terroir, l’office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE), offrira la possibilité de déguster les vins, cidres, sirops artisanaux, jus de pomme, lentilles, cardon et charcuterie locale. Le corps de musique de Landwehr et l’humoriste Nadim Kayne assureront également l’animation. Le programme complet de la plus grande manifestation de Suisse consacrée au cheval est à retrouver ici. /comm-mlm