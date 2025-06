Le château de Porrentruy replonge dans les légendes d’autrefois

Le récit mettra en scène le Génie du Rhin, porteur de gemmes magiques très convoitées, et qui se fait emprisonner par l’une des Nixes dans une grotte gardée par une puissante vouivre. Voilà pour le décor.





John Howe sera présent le vendredi

« Et tout adepte de fantasy connaît John Howe pour son travail sur le Seigneur des anneaux, il a démocratisé cet univers du fantastique, on aura d’ailleurs la chance de l’avoir avec nous vendredi pour le spectacle », se réjouit Adrien Berger. Outre ce spectacle qui se déroulera en différents points du site et qui se veut participatif, l’association a « voulu profiter de l’opportunité pour faire vivre le château en journée avec des animations familiales et gratuites », à partir de 18h vendredi et dès 15h le samedi. Visites guidées, contes, spectacle de marionnettes ou encore dégustation de vins médiévaux sont au programme pour permettre au public de découvrir le château et son histoire. Et c’est bien là la raison de l’association de mise en valeur du château de Porrentruy, créée pour l’organisation de ce spectacle mais qui a bien vocation à perdurer. « Dès l’année prochaine, les opportunités vont venir à nous et on décidera de ce que l’on va faire pour animer le site. Ça peut être de la recherche archéologique, des spectacles musicaux, bref tout ce qui peut faire connaître le château au-delà de l’Ajoie », explique Adrien Berger.