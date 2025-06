Moutier valide ses comptes et son premier budget jurassien sans opposition

Une soirée de 23 juin sans remous lundi au Conseil de ville de Moutier. Les élus ont approuvé à l’unanimité les comptes 2024, qui affichent un bénéfice de 2,58 millions de francs, bien au-delà des prévisions initiales. Le budget 2026 a lui aussi été accepté sans discussion, même s’il prévoit un déficit de 960'000 francs et une hausse de la quotité d’impôts, cette dernière passant de 1.94 à 2.3. Selon l’exécutif, la charge fiscale devrait toutefois baisser pour la majorité des ménages. Ce premier budget jurassien devra encore être soumis au vote populaire le 19 octobre, en même temps que les élections cantonales jurassiennes. En cas de refus des citoyennes et citoyens, Moutier pourrait entrer dans le canton du Jura au 1e janvier 2026 sans budget. Un scénario tout sauf souhaitable d'après Valentin Zuber, conseiller municipal, vice-président du dicastère des finances et responsable de l’Economie et de la Délégation pour les affaires jurassiennes, qui reste tout de même positif. « Je fais confiance à la population », affirme-t-il. Dans le reste des points à l’ordre du jour, le Conseil de ville de Moutier a notamment accepté à l’unanimité une motion du PSA, demandant la création d’un atelier civique pour les nouveaux électeurs étrangers. Enfin, l’installation d’une webcam sur les hauteurs de la ville a également été validé par 27 voix pour, 7 contre et 3 abstentions. L’objectif est de renforcer l’attractivité touristique de la cité prévôtoise. /rme