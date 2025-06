Chiffre noir pour la troisième année consécutive à l’Hôpital du Jura

Ces résultats positifs ont été obtenus dans un contexte pourtant tendu pour le secteur des soins, ont expliqué mercredi les responsables de l'Hôpital du Jura en conférence de presse. « Nous avons trouvé un bon équilibre et une bonne dynamique, permettant de poursuivre notre mission de santé publique », s'est réjoui le président du conseil d'administration Jacques Gygax.

En 2023, l'institution avait déjà réalisé un bénéfice, en l'occurrence de 1 million de francs. Le chiffre d'affaires se monte cette année à 210 millions de francs, supérieur de 1,9% à celui de 2023. Il est porté principalement par le développement des prestations ambulatoires. Ces chiffres sont d'autant plus positifs qu'il faut composer avec une pression sur les coûts et une stagnation des tarifs, a noté le directeur général de l'Hôpital du Jura Gautier Vallat.

Les résultats de satisfaction des patients sont aussi en hausse, ont relevé les responsables de l'institution.

Le nombre global de cas aigus est resté identique, avec toutefois des nuances selon les disciplines. L'activité des unités de rééducation, de réadaptation et de psychiatrie a par exemple augmenté de 3,4% par rapport à 2023. De son côté, le pôle long séjour a connu une baisse de 1,4% en termes de journées à la suite de l'augmentation du nombre de lits disponibles en EMS.





Pénurie de généralistes évitée

Après le cri d'alarme lancé par certains médecins et patients, la mise en place du centre de santé Mediqo - avec des antennes à Delémont, Porrentruy et Saignelégier - a permis de résoudre en grande partie la pénurie redoutée de généralistes. « On sait à quel point ce virage vers l'ambulatoire est important », a souligné Gautier Vallat. Au mois d'août prochain, une nouvelle antenne implantée au Noirmont viendra remplacer celle de Saignelégier.

Dix-sept médecins généralistes ont rejoint cette structure qui vise à synchroniser et à améliorer la prise de charge des patients. Ils sont aujourd'hui plus de 5400 à en bénéficier. « Sans qu'on ne fasse d'effort marketing, les patients sont venus d'eux-mêmes parce qu'il y avait un besoin », a constaté Gautier Vallat.

À terme, Mediqo doit également contribuer à freiner la hausse des coûts de la santé, en favorisant des soins de premier recours, et à soulager les urgences. En 2024, l'Hôpital du Jura a enregistré 53 recours aux urgences par jour en moyenne, contre 49 en 2023. Mais depuis début 2025, les chiffres semblent être à la baisse. Cette situation pourrait être due au succès de Mediqo, bien que cela reste à confirmer, a expliqué Gautier Vallat.

Le prochain grand défi de l'institution est la construction d'un nouvel hôpital près de la gare de Delémont. Ce projet aura pour but de renforcer la qualité des soins, tout en accompagnant le virage vers l'ambulatoire, d'anticiper les besoins croissants dus au vieillissement de la population et d'offrir au personnel un outil de travail moderne, performant et attractif. « On est prêt, ce projet sera présenté en détail au mois d'août », a avancé Jacques Gygax. /ATS