Des journalistes des quatre coins du monde dans le Jura

Sortir des itinéraires touristiques classiques pour attirer de nouveaux visiteurs en Suisse. C'est l'objectif du voyage organisé par Suisse Tourisme et reçu par Jura & Trois-Lacs. Pendant quatre jours, des journalistes venus des quatre coins du monde parcourent la région pour rédiger des articles destinés à leurs journaux. Une pratique courante pour Suisse Tourisme qui permet de promouvoir le patrimoine du pays. Jura & Trois-Lacs reçoit les participants lorsque certaines étapes se trouvent dans la région. « L’organisation privilégie sa communication sur les marchés suisses, français et allemands, mais une occasion comme celle-ci, de faire connaître la région à l’international, est vraiment une chance. », explique Carole Rossé, responsable communication de Jura & Trois-Lacs. Le thème du voyage : « La magie des beaux endroits : villages et villes cachés de Suisse ». Les participants ont notamment pu visiter St-Ursanne avant de se rendre aux Vergers d’Ajoie pour découvrir la distillerie. Le voyage se poursuivait à La Chaux- de Fonds pour les journalistes internationaux. /age