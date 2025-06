Le Jura veut des constructions plus respectueuses de l’environnement

L’État jurassien publie mercredi sa nouvelle « directive pour l’utilisation de matériaux minéraux recyclés et de matériaux alternatifs sur les chantiers propres ou subventionnés par l’État ». Elle impose l’intégration obligatoire d’une part significative de matériaux recyclés sur les chantiers publics, dès le 1er juillet. La durabilité deviendra également un critère central pour les appels d’offres publics liés à la construction : elle devra désormais être pondérée à hauteur d’au moins 30% dans l’évaluation des offres. L’objectif est d’éviter que des projets exemplaires sur le plan écologique soient écartés au profit de propositions moins coûteuses. Cette nouvelle réglementation veut concrétiser les engagements du Canton en matière de préservation des ressources naturelles, de réduction des déchets de chantier et de lutte contre les changements climatiques. Les autorités appellent les communes et les acteurs privés à également appliquer ces mesures de manière volontaire. Le contenu de cette nouvelle directive et son application seront présentés lors d’une manifestation s’adressant notamment aux communes et qui aura lieu le 20 août prochain à Delémont. /comm-age