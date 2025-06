Vers une centrale d’inscription pour les crèches ?

Face aux listes d’attentes et aux difficultés rencontrées par certains parents pour trouver une place en crèche pour leur enfant, l’État jurassien avance une proposition pour résoudre le casse-tête des inscriptions en structure d’accueil. À l’occasion de l’assemblée de l’Association jurassienne des communes (AJC) ce mercredi soir, la ministre Nathalie Barthoulot et la cheffe du Service de l’action sociale, Muriel Christe Marchand, ont présenté un projet de « Bureau d’inscription pour les structures de la petite enfance » (BIPE).





Centraliser pour mieux planifier

Alors que les crèches gèrent actuellement individuellement les inscriptions, ce qui contraint certains parents à tenter d’inscrire leurs enfants dans plusieurs structures pour maximiser les chances d’obtenir une place (notamment dans la Vallée de Delémont), ce BIPE consisterait en une centrale d’inscription gérée au niveau cantonal. « Le processus actuel d’inscription est peu efficient. Cela permettrait une meilleure gestion des structures d’accueil et faciliterait la planification », défend Muriel Christe Marchand. Cette porte d’entrée unique pour les parents permettrait notamment, selon l’État, de réduire les délais d’attente et d’avoir une visibilité globale du taux d’occupation des crèches et de la répartition géographique des besoins ou encore de centraliser la facturation et uniformiser les critères de priorité pour un système équitable sur l’ensemble du territoire.





Une bonne intention, mais des réserves

Plusieurs représentants de communes ont relevé « de bonnes idées » et « une intention louable ». Avec toutefois des réserves sur une éventuelle centralisation des achats (couches, alimentaires) émise par le maire des Breuleux Renaud Baume, ou sur la prétendue « neutralité des coûts » avancée par l’État et mise en doute par Jean-Paul Lachat de Clos du Doubs qui propose un pilotage par des fondations plutôt que par l’État. « L’objectif financier est de faire une opération blanche, car ces coûts pour le processus d’inscription, vous le payez déjà. Cela doit se faire sans augmentation des EPT », assure la ministre Nathalie Barthoulot. Le maire de Boncourt et président de l’AJC, Lionel Maitre, a aussi émis des doutes sur l’efficacité réelle d’une « centralisation à outrance », avançant l’idée d’une solution informatique moderne qui centraliserait les planifications des crèches sur un même programme. La phase de consultation qui devrait être lancée d’ici la fin de l’année permettra aux communes d’exprimer leurs craintes ou leur ouverture au changement. « Une consultation ne veut pas encore dire qu’on le mettra en œuvre », rassure Nathalie Barthoulot.





Lionel Maitre évoque une fin de séance tendue sur la réforme des pompiers

L’assemblée a par ailleurs approuvé à l’unanimité les comptes 2024 de l’AJC qui bouclent sur un déficit de 38'047 francs, proche de ce qui était prévu au budget. Lionel Maitre a aussi tenu à rassurer les communes après une fin de séance d’information très abrupte la veille entre le groupe de travail sur la réforme des sapeurs-pompiers et les communes de la Vallée de Delémont. Le président de l’AJC a fait état d’un « problème de réponses du président du groupe de travail (NDLR l’inspecteur cantonal John Mosimann) qui ne reflètent pas l’état d’esprit du groupe de travail » et qui auraient échaudé les esprits de plusieurs représentants de communes. « Si on veut faire capoter un projet, c’est exactement ce qu’il faut faire », a même commenté Lionel Maitre en espérant une tout autre attitude pour les séances d’information avec le district des Franches-Montagnes ce jeudi et celui de Porrentruy lundi prochain. /jpi