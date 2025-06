« Cœur de métiers » : Damien Rais

L’été a commencé et avec lui, forcément la période de grillades. Vous allez peut-être opter pour la solution du cervelas au bout du bâton en forêt ou vous préférez le luxe d’un braséro haut de gamme. C’est ce que fabrique Damien Rais dans son atelier. L’artisan de Glovelier dans le Jura travaille l’inox depuis de nombreuses années et fait de son métier un art. Après avoir bossé durant une décennie dans l’industrie, Damien Rais s’est senti emprisonné dans cet univers. N’étant pas fait pour vivre dans un système axé sur la hiérarchie, travailler pour lui-même a vite été une évidence. Pour cela, il fallait trouver l’objet parfait qui lui correspondait. « J’habitais à l’époque dans un immeuble et on voulait faire un feu, alors on a fait un trou dans le gazon et j’ai essayé d’améliorer le trou dans ce gazon », raconte en souriant l’homme qui approche de la soixantaine. Il a commencé par développer sa gamme de cheminées avant de partir dans les braséros. Son objectif est de rendre le produit le plus parfait et le plus durable possible, un but pratiquement atteint, selon lui. Damien Rais qui a une âme d’artiste cherche donc de nouveaux projets à développer. Il s’est ainsi lancé dans la sculpture faite d’inox. « L’acier est très malléable. On peut tout faire avec l’acier. C’est un matériau qui nous offre une vie de travail », raconte-t-il, lui qui a toujours besoin de créer. /lge