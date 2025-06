Déchets et personnes âgées à Porrentruy, un postulat pour élargir la réflexion rejeté

Faut-il repenser l’évacuation des déchets pour les personnes âgées à Porrentruy ? Le Conseil de ville s’est penché sur la question jeudi soir. Dans un postulat, Clara Loichat, au nom du groupe PS–Verts, appelait à élargir la réflexion engagée depuis l’installation des Moloks, ces conteneurs semi-enterrés jugés peu pratiques pour les aînés. « Des personnes âgées rencontrent des difficultés concrètes pour se débarrasser de leurs déchets », a-t-elle expliqué. Elle plaide pour que la commune s’inspire d’exemples d’autres villes et explore des solutions publiques plus inclusives, rappelant qu’un service privé d’évacuation existe déjà, facturé 35 francs par mois en plus de la taxe au sac. « Porrentruy se doit de montrer un cap et de ne pas oublier les populations vulnérables », a insisté la socialiste.





Des démarches déjà en cours, selon la Municipalité

Le conseiller municipal Xavier Brunner a assuré que le sujet est déjà traité activement. « Le Conseil municipal est particulièrement attentif à cette problématique. Des contacts ont été pris avec le SEOD (syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs) et une séance avec les soins à domicile est prévue prochainement. » Selon lui, des démarches concrètes sont déjà en cours, ce qui justifie le refus du postulat.

Le PLR et Le Centre ont salué l’intention du texte mais ont remis en cause l'utilité du postulat. « Le signal est clair, le sujet est pris au sérieux », a déclaré Didier Nicoulin (PLR), tout en soulignant que le refus de son groupe ne signifie pas un désintérêt. Pour le Centre, le texte arrive trop tôt, et ne laisse pas le temps à l’exécutif de mettre en place des mesures. Le groupe PCSI, par la voix de Gladys Udry Léchenne, a partagé les préoccupations du postulat, mais noté que « les vagues de mécontentement se sont restreintes » avec le temps. Le vote a été laissé libre dans plusieurs groupes. Le postulat a finalement été refusé par 21 « non » contre 19 « oui ». /tna