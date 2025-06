En ville de Delémont, à la découverte de la biodiversité

Visiter Delémont à la découverte de la nature et de ses surprises, c’est désormais possible. Les autorités de la capitale jurassienne ont présenté ce jeudi un nouveau sentier, « le sentier nature en ville ». Celui-ci démarre « Sur-le-Grioux » et se termine dans un jardin naturel situé dans le parc Sur-le-Merger, près du Temple. Entre les deux, les jardiniers de la ville ont installé plusieurs sites où la biodiversité est reine, avec une collection d’arbres régionaux, une haie vivante ou encore une présentation de plantes médicinales et aromatiques. Chaque site est doté de panneaux didactiques riches en informations qui ont été conçus pour éveiller la curiosité.

Le projet s’inscrit dans le cadre stratégique du Plan directeur Nature en Ville, en lien avec le Plan climat communal. Selon les autorités delémontaines, « il témoigne de la volonté de la Municipalité de préserver la biodiversité, de renforcer la présence du vivant dans les espaces urbains et de lutter contre les effets du changement climatique. »





La Ville veut agir en tant qu’exemple

Ce sentier doit « montrer ce qui peut être fait », souligne Hubert Jaquier, chef du service de l’urbanisme dans la capitale jurassienne. Il doit « donner envie de reproduire chez soi » ce qui a été constitué, ajoute-t-il. En effet, la Ville souligne qu’elle souhaite entraîner les citoyens dans sa lutte contre le réchauffement climatique et en faveur de la biodiversité. Delémont ne va pas en rester là et a déjà d’autres projets de ce type dans le viseur, notamment avec des aménagements envisagés dans les cours d’écoles. /comm-mle