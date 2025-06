Jura Rando veut combattre les plantes invasives

Jura Rando appelle la population à combattre les plantes invasives. Dans le cadre de son année sur la biodiversité, l’association organise une journée de lutte contre ces espèces sur les rives du Doubs. Une centaine d’arracheurs bénévoles sont attendus le 5 juillet prochain à St-Ursanne. Jura Rando collabore avec l’Office jurassien de l’Environnement et le triage forestier de Clos du Doubs-Soubey. Les bénévoles seront encadrés et cibleront seulement un certain type de plantes : les espèces néophytes envahissantes. L’absence de leurs prédateurs naturels fait « qu’elles peuvent commencer à supplanter toute la population locale », nous explique Maude Ehrbar, ingénieure forestière à l’Office de l’Environnement. Au-delà du danger pour la biodiversité, ces plantes sont également une menace pour l’homme. Certaines peuvent créer de l’érosion, causant ainsi des dangers naturels. D’autres sont extrêmement allergènes ou peuvent causer de graves brûlures.