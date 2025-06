L’audit élargi à tous les collaborateurs du DFCS

Tous les collaborateurs du Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS) qui le souhaitent pourront être entendus dans le cadre de l’audit mené au sein des services de Martial Courtet. Selon nos informations, l’auditeur a en effet décidé d’ouvrir cette semaine les entretiens sur une base volontaire aux quelque 1'500 collaborateurs du DFCS, ce qui englobe aussi les enseignants. Le comité de pilotage a envoyé à l’ensemble du personnel un mail invitant les collaborateurs qui le souhaitent à faire part de leurs « expérience ou observations » de manière « confidentielle », information confirmée par la vice-présidente du Gouvernement Nathalie Barthoulot. « Cette démarche vise à garantir une analyse aussi complète, transparente et objective que possible du fonctionnement et du management au sein du DFCS », précise le courrier. L’auditeur a d’abord entendu le ministre, puis des chefs et anciens chefs de service, avant d’élargir le spectre. « Il a exprimé le besoin d’avoir des échos d’autres collaborateurs. Plusieurs personnes ont aussi approché le comité de pilotage pour signifier qu’ils auraient des choses à dire, d’où cette volonté de leur ouvrir la possibilité de s’exprimer », confirme Nathalie Barthoulot. Les intéressés ont jusqu’au 20 juillet pour se manifester tandis que le rapport de l’audit est attendu pour la fin du mois d’août. /jpi