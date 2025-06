Porrentruy rénovera le chemin de l’Ermitage

Le Conseil municipal de Porrentruy veut moderniser l’un des derniers tronçons de la ville encore doté d’installations électriques aériennes. Un crédit de 1,55 million de francs, à couvrir par voie d’emprunt, a été accepté par le Conseil de ville jeudi soir à l’unanimité. L’objectif est de rénover en profondeur le chemin de l’Ermitage, entre la route cantonale Porrentruy–Coeuve et la rue de Lorette. Dans son message, le Conseil municipal précise notamment que la structure routière et les infrastructures techniques sont vétustes. Le projet, planifié de longue date, prévoit la réfection complète de la chaussée, l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, le remplacement des conduites d’eau potable et d’évacuation des eaux, ainsi qu’un nouvel éclairage public.





Début des travaux prévu mi-août

Long de 415 mètres, le chemin de l’Ermitage inclut aussi les amorces des chemins Pellaton et de la Combe Bruquelin. Deux carrefours seront corrigés pour améliorer la sécurité, et des arbres seront plantés pour renforcer la trame verte. Le stationnement public sera maintenu, et la mixité des usages conservée, faute de place pour un trottoir. Le tronçon restera limité à 30 km/h. Les travaux débuteront à la mi-août 2025 et s’échelonneront jusqu’en juillet 2026. Réalisés par étapes, ils entraîneront des restrictions d’accès temporaires pour les riverains. Le montant total du projet est devisé à 1,55 million de francs, dont 1,4 million figure déjà dans la planification financière communale 2025-2026.





Les comptes 2024 acceptés à l’unanimité

Le Conseil de ville a également accepté à l’unanimité les comptes 2024 jeudi soir. Ils bouclent sur un bénéfice d’un peu plus de 300'000 francs, après avoir alloué 3 millions de francs à la réserve de politique budgétaire. L’ensemble des groupes a salué le bon exercice et la rigueur budgétaire de la ville, en appelant toutefois à la prudence pour les années à venir et à continuer les efforts pour réduire le déficit structurel. Le Conseil municipal a indiqué faire un geste envers les employés de la municipalité. Il leur distribuera 25'000 francs sous forme de bons de l’Union du commerce local (UCA).





Porrentruy réclame le retour de trains rapides dès 2030

Une résolution interpartis a été signée à l’unanimité jeudi soir. Lancée par le groupe PS Les Verts, elle demande au gouvernement jurassien d’agir pour réintroduire des trains rapides aux heures de pointe dès 2030. Un scenario confirmé par les CFF a argumenté Baptiste Laville (PS Les Verts). « Aujourd’hui, Porrentruy ne dispose pas de liaisons ferroviaires à sa hauteur, regrette l’élu. C’est un frein au dynamisme régional. Le pôle régional du district a besoin de trains rapides pour se développer et se projeter dans l’avenir. »





La « der » de François Valley

Jeudi soir, une page s’est tournée à Porrentruy. Le chancelier François Valley a vécu sa dernière séance du Conseil de ville après 11 ans de service. Salué comme un « pilier de la vie communale », il a reçu de nombreux hommages pour sa loyauté, sa rigueur et son engagement. « On est ici dans le berceau de la démocratie. À Porrentruy, on arrive à faire de la politique avec un respect mutuel. On cherche à convaincre, pas forcément à donner des leçons », a-t-il souligné avant de conclure la séance en jouant un morceau de violon. /tna