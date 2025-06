Une assemblée cruciale pour le cinéma La Grange

Plusieurs personnes, dont la secrétaire de l’association Jeanne Beuret, sont prêtes à mettre de l’énergie pour poursuivre ce projet : « On a vraiment envie de garder cette salle en vieille ville avec ce cadre particulier qui est cette ancienne grange. » Toutefois, cela va dépendre de la motivation des personnes présentes à l’assemblée générale. « Cette séance est décisive. On verra si oui ou non le cinéma La Grange pourra rester ouvert, ou devra malheureusement fermer ses portes », confie Jeanne Beuret. Selon elle, la difficulté à trouver des forces vives découle de la concurrence avec d’autres sources de divertissements.