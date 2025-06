Rendez-vous dans les hauteurs ! À Vellerat, 666 mètres d’altitude, chez Pierre-André Comte qui en a été le maire et instituteur, et qui vit dans cette belle maison qui a servi de mairie et d’école.

Nous sommes dehors, entourés de quelques arbres, à l’air frais. Sur la table, tout est prêt pour se lancer dans la préparation de belles grillades et salades. C’est surtout pour Pierre-André Comte, la joie de parler de ses quelques expériences de cuisine.