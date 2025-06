Le Jura appelle à la prudence face à la canicule

Le Jura devrait faire face à un dôme de chaleur. Selon les prévisions de MétéoSuisse, une importante hausse des températures est attendue en Suisse et dans le Jura à partir de dimanche. Les autorités cantonales invitent ce vendredi la population à faire preuve de prudence et rappellent les recommandations à suivre en cas de canicule, notamment d’éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes, de s’hydrater suffisamment, de préserver la fraîcheur dans son logement et de consulter un médecin en cas de malaise. Le Canton appelle encore la population à porter une attention particulière à la santé des plus vulnérables.

À noter que des informations en continu sont disponibles sur le site de MétéoSuisse et que des alertes peuvent être diffusées au besoin via AlertSwiss. /comm-gtr