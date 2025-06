Le Jura pastoral s’engage pour la sensibilisation écologique

Le Jura Pastoral veut sensibiliser à l’écologie. L’institution, en collaboration avec la paroisse réformée, organise un forum sur les transitions du 18 au 21 septembre à Saignelégier. L’événement aura pour thème principal l’écologie. Jura pastoral veut réveiller les consciences tout en montrant qu’un futur est possible et qu’il n’est pas trop tard. Amener des sujets actuels sur le devant de la scène chrétienne est primordial d’après Christophe Salgat, théologien pastoral et organisateur de la manifestation, qui indique que « si la croyance n’a pas d’influence sur notre existence ça ne sert à rien. » La manifestation proposera des ateliers, des conférences, des tables rondes, des spectacles autour de l’écologie. Un programme qui vise toutes les générations. L’événement a pris soin d’élaborer des activités compatibles avec la tenue du Marché Bio le même week-end à Saignelégier. Un atout pour le Forum des transitions qui estime également important que tous les événements ne se déroulent pas à Porrentruy et à Delémont.