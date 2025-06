Le Marathon du Jura repart pour un tour

Le Marathon du Jura pour une 2e édition. Les courses à pied (marathon, semi-marathon et 14 km) se tiendront ce dimanche, dans le cadre du Slow Up Jura qui va investir la Vallée de Delémont. « On a adapté la zone d’arrivée », annonce l’un des organisateurs Dave Cattin, seul changement important par rapport à l’édition initiale. Les coureurs ont apprécié côtoyer les cyclistes et autres participants au Slow Up et la collaboration est donc reconduite : « Ça a été un des éléments positifs. Les gens s’encouragent et il y a une certaine solidarité. C’est vraiment unique pour une course », se réjouit Dave Cattin qui assure que le nombre de participants sera plus élevé que l’an dernier, malgré les 33 degrés annoncés. « Des ravitaillements plus complets » seront proposés. /mmi