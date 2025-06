Les conteneurs vont débarquer à Delémont

Le ramassage des déchets en ville de Delémont passera à la mode du molok. Plus d’une centaine de conteneurs (108 précisément) seront installés à travers la capitale, dernière commune membre du Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD) à réaliser ces travaux. Réunie à La Scheulte, l’assemblée du SEOD en a validé jeudi soir le crédit de 1,4 million de francs. La particularité de ces installations en ville réside dans le fait que les conteneurs (45 au total) devront être totalement enterrés dans certains endroits, notamment autour de la gare et de la vieille ville. « Delémont n’a pas le choix, c’est une obligation en lien avec le Prix Wakker », explique André Marquis, président du SEOD. L’enterrement complet du conteneur coûte plus cher - « du simple au double » selon André Marquis – et nécessite l’utilisation d’un autre camion pour le ramassage.