Un nouveau véhicule à Clos du Doubs

Clos du Doubs investit et assainit. La commune achètera un nouveau véhicule pour le service technique. L’assemblée communale a accepté le crédit de 120'000 francs qui lui était proposé jeudi soir. Deux autres crédits de 90'000 francs chacun ont aussi passé la rampe et permettront l’assainissement de la toiture de la loge des Plains et de l’éclairage public de St-Ursanne. Enfin, les comptes 2024 dont le compte général présente un bénéfice de 22'421 francs ont été validés. /clo