Un soutien financier jurassien renforcé pour la culture à Moutier

Les institutions culturelles de Moutier peuvent envisager l’avenir avec sérénité. Dès le 1er janvier 2026, la République et Canton du Jura apportera un soutien financier pour pallier le désengagement du canton de Berne, annoncent les autorités jurassiennes et prévôtoises ce vendredi. En février 2024, le Conseil du Jura bernois (CJB) avait alors décidé de se retirer de toutes les institutions intercantonales situées à Moutier et à Delémont, mettant en péril leur équilibre financier.

Le Musée jurassien des arts de Moutier bénéficiera d’une subvention annuelle de 95'000 francs de la part du Canton du Jura. Le Centre culturel de la Prévôté recevra quant à lui 70'000 francs. Ces aides seront complétées par un soutien de la Délégation jurassienne à la Loterie romande.





Impact budgétaire limité dans le Jura

Le Musée du tour automatique recevra un appui de 40'000 francs du Jura, tandis que la Municipalité de Moutier assurera les 22'000 francs restants. En ce qui concerne l’Atelier de Gravure, une solution est encore en cours d’élaboration, mais le canton du Jura a déjà marqué son accord de principe pour un soutien éventuel via des fonds tiers.

Par ailleurs, le Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, également concerné par le désengagement bernois, bénéficiera d’un relèvement compensatoire de sa subvention, pouvant aller jusqu’à 60'000 francs supplémentaires.

L’impact budgétaire de ces mesures reste maîtrisé, précisent les autorités jurassiennes. Du côté du canton du Jura, les montants additionnels seront en partie absorbés par une réorganisation interne des ressources, notamment avec une meilleure articulation entre les budgets culturels et les recettes issues des jeux d’argent. Pour la Municipalité de Moutier, la part allouée précédemment au syndicat intercommunal Jura bernois-Bienne-Seeland (BSJB-culture) sera réaffectée aux institutions locales. /comm-gtr