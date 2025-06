Une faucheuse qui épargne la faune

L’engin de 9 m de la marque Pöttinger à un coût de 25'000 francs, un investissement qui en vaut la peine selon l’agriculteur. Il confie « On a déjà eu des problèmes de fauches avec les chevreuils. Et on a aussi des apprentis qui fauchent, c’est toujours un peu délicat quand on a une petite bête qui est fauchée. Ça nous a toujours interpellés. »

Pour Thierry Froidevaux, l’enjeu d’une telle technologie est double. Déjà, cela évite le choc de blesser un animal pour l’agriculteur. Et surtout, il évite de contaminer le fourrage et par conséquent, le bétail. /mlm