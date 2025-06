Deux accidents de la route en une soirée

Les routes jurassiennes ont été le théâtre de deux accidents vendredi soir. Une automobiliste qui circulait sur la route principale de Courfaivre en direction de Courtételle vers 22h40 a perdu la maîtrise de son véhicule au passage du ralentisseur routier. Elle a dévié de sa trajectoire, heurté une barrière en bois et fini sa course sur les voies de chemin de fer, indique la police cantonale. Pas blessée, la conductrice a pu sortir d’elle-même du véhicule. Cet accident a nécessité l’engagement de deux patrouilles de gendarmerie, ainsi que de deux véhicules et des pompiers CFF. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant 1h30.

Un peu plus tard dans la soirée, vers 23h, un accident s’est produit sur le pont de l’autoroute A16 à Bassecourt. Un automobiliste qui sortait de la bretelle autoroutière a percuté un véhicule qui circulait normalement sur sa voie depuis Bassecourt. Cet accident a nécessité l’intervention de trois patrouilles de gendarmerie, d’une ambulance et du Service des infrastructures. Totalement obstruée par les véhicules accidentés, la chaussée a été fermée pendant environ trois heures. /comm-ech