Le Prix culturel de Porrentruy revient à la Galerie des Planchettes

La Galerie d’art des Planchettes a reçu le Prix culturel 2024 de la ville de Porrentruy. La distinction qui est dotée de la somme de 2'000 francs lui a été remise ce samedi matin. La ville de Porrentruy a ainsi voulu récompenser l’espace culturel mis en place depuis 25 ans au sein de l’établissement médico-social. La Galerie d’art des Planchettes vise à rendre l’art accessible à celles et ceux qui ne peuvent plus se déplacer et défend « une culture inclusive et non élitiste ». Elle est pensée comme « un vecteur de lien social » pour favoriser le dialogue entre les générations. /comm-fco