Des échanges autour des différences culturelles entre jeunes suisses et kosovares

En avril dernier, un groupe de 18 jeunes, de Moutier, Delémont et environs, âgés entre 14 et 21 ans, est parti à la rencontre d’un groupe de jeunes Kosovares à Gjilan pendant une semaine. L’échange a été soutenu par Movetia, le programme d’encouragement à la mobilité de la Confédération, par les villes de Moutier et Delémont, l’Association Faîtière de l’Animation Jeunesse (AFAJ) ainsi que par différents partenaires complémentaires. L’équipe de voyageurs a été accompagnée par le service de la jeunesse et des actions communautaires de Moutier (SEJAC) qui a veillé à laisser aux jeunes le plus de liberté possible sur place. «On avait pas un programme bien défini, on savait ce qu’on voulait faire dans les grandes lignes mais on voulait leur laisser de l’autonomie car ce projet appartient aux jeunes avant tout», explique Nicolas Mangold, animateur socioculturel au SEJAC. Le but de cet échange était de permettre aux jeunes des deux pays respectifs de tisser des liens et de discuter pour découvrir la vie de jeune en tant que suisse et en tant que kosovare. «On a passé 5 jours quasiment tout le temps ensemble. La journée on faisait des activités, on avait des échanges formels et informels et le soir, les jeunes du Kosovo rentraient dans leur logement, comme nous», raconte Nicolas Mangold. «Les jeunes de là-bas nous ont bien fait découvrir la ville. On est allés une fois voir un mémorial lié à la guerre récente au Kosovo. Ils nous ont fait visiter en nous racontant leur expérience et la symbolique de ce lieu pour eux. C’était émouvant de voir les maisons bombardées et incendiées, de mieux découvrir l’histoire».