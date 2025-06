La ville de Delémont devra réduire son personnel de 14 EPT

Les effectifs de l’administration de Delémont vont bel et bien diminuer ces prochaines années. Le Conseil de ville a accepté lundi soir, par 29 voix contre 7 et 3 abstentions, la motion interpartis qui demande de réduire le nombre d’emplois de 14 EPT (équivalents plein temps) en recourant le plus possible à des mesures consensuelles. Le texte, fruit d’un consensus entre le PS, le PCSI et le Centre, avait été déposé en début d’année et était soutenu par le Conseil communal.

La gauche s’est montrée divisée sur la question. Le Parti socialiste a maintenu son soutien au texte, malgré les bons résultats des comptes 2024. Représentant du groupe, Maël Bourquard a indiqué que le PS allait prendre ses responsabilités et suivre le consensus déterminé dans le cadre de l’élaboration du budget 2025. Le groupe CS-POP et Vert-e-s s’est, en revanche, opposé à un texte jugé « désuet » par la conseillère de ville Mérane Woudman. Cette dernière a dénoncé une attaque frontale envers le personnel.

Le motionnaire, Patrick Frein (Le Centre), a déclaré que son texte restait essentiel même si la situation financière avait évolué favorablement. Un avis partagé par Steve Claude (PCSI) qui a estimé qu’il était encore plus nécessaire depuis que le peuple a refusé une hausse de la quotité d’impôt en février. Le maire Damien Chappuis a, de son côté, indiqué qu’il fallait agir sur le déficit structurel toujours bel et bien présent. Il a toutefois souligné que cet objectif de 14 EPT sera atteint par le dialogue avec le personnel.

Le Conseil de ville a, par ailleurs, approuvé les comptes 2024 lors de sa séance, par 37 voix contre 2. L’exercice boucle sur un bénéfice de plus de 5 millions de francs.





Une zone 30 en vue à la route du Vorbourg

Le Conseil communal a également soumis au législatif le rapport qu’il a élaboré après l’adoption d’un postulat demandant d’étudier des mesures pour améliorer la sécurité à la route du Vorbourg. Il propose d’instaurer une zone 30 km/h de la rue du Marché-aux-Chevaux jusqu’à la chapelle du Vorbourg. Toutes les rues connectées y seraient intégrées avec des carrefours soumis à la règle de la priorité de droite. La mise en place de cette limitation dépendra toutefois des ressources financières à disposition et reste soumise à la procédure habituelle de publication.





Le personnel de la piscine sous pression

À l’heure des questions orales, la conseillère de ville Gaëlle Frossard (PS) s’est inquiétée d’une charge de travail qui explose pour le personnel de la piscine en plein air. Le conseiller communal Claude Schlüchter a reconnu une pression importante sur les équipes alors que plus de 34'000 entrées ont été enregistrées en juin, ce qui constitue un record. Il a indiqué que les effectifs étaient ponctuellement adaptés. Des réflexions seront toutefois engagées, selon lui, notamment sur une éventuelle limitation du nombre d’entrées pour garantir un encadrement serein. /alr