Le Bus Tour de « La Matinale » à l’école du Château à Delémont

Cette semaine et pour fêter l’arrivée des vacances, « La Matinale » RFJ vient à votre rencontre dans tous les districts. Retrouvez le programme complet ici. Lundi, le Bus Tour s’est arrêté dans la cour de l’école du Château à Delémont. Marceline et Stéphanie ont rencontré le directeur, les élèves et les enseignants. Le lieu accueille aussi l’Openair cinéma au mois d’août, l’occasion de présenter la nouvelle programmation.