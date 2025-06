Le Rétro Circuit, ce « musée roulant », fait son retour

Outre les traditionnels contrôles techniques et démonstrations le dimanche sur le circuit autour de l'ancien aérodrome de Courtedoux, en hommage aux courses internationales qui s’y sont déroulées entre 1947 et 1952, « La virée jurassienne » fait son apparition. « Une trentaine de participants parcourront tous les districts du canton à bord de leurs véhicules. Ils partiront de la cour du Château de Porrentruy pour rejoindre le Mont-de-Coeuve pour le petit-déjeuner, puis la Vallée de Delémont avec une escale au musée de La Rotonde, puis Moutier-Les Ecorcheresses en hommage à l’ancienne course de moto, pour rejoindre Le Noirmont et son musée de l’horlogerie avant de redescendre aux Vergers d’Ajoie. On va donc sortir ce musée roulant, tous les Jurassiens auront le loisir de voir passer ces véhicules anciens », se réjouit le président de la manifestation.





Une expo sur l’évolution de la moto

Les amateurs de deux-roues, eux, pourront découvrir une exposition dans le hangar de l’aviation à Courtedoux qui permettra de constater l’évolution de la moto de 1950 à nos jours. « À part les deux roues qui sont restées, ça n’a plus rien à voir ! », lâche André Joliat, ancien pilote jurassien ayant notamment participé aux 24h du Mans. « Les équipements et combinaisons étaient minimalistes, c’est intéressant de voir avec quel matériel ils courraient. D’autant plus que nous avons encore la chance d’avoir de très bons pilotes jurassiens (dont Roland Sauvain) qui ont brillé à l’international. C’est aussi rendre hommage à cette époque extraordinaire pour le Jura qui était un vrai terroir à champions », rappelle André Joliat.