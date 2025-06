Piano à St-Ursanne se délocalise pour la première fois aux Franches-Montagnes

Lorsque la forêt devient une scène musicale. Dans quelques semaines, le 7 août, la nature des Franches-Montagnes accueillera un concert inédit. Proposé par le Parc du Doubs, dans le cadre du festival international Piano à St-Ursanne, l’événement aura lieu à quelques mètres du camping de Saignelégier, dans un pâturage boisé, et proposera également une petite visite guidée des lieux ainsi qu’une conférence sur le bois de résonnance, utilisé en lutherie. « L’idée de cette collaboration, c’est de faire découvrir et mettre en valeur notre patrimoine paysager », explique Régis Borruat, directeur du Parc naturel régional du Doubs.





Une exclusivité en Suisse

C’est la violoncelliste française Olivia Gay qui a reçu l’honneur de la traditionnelle carte blanche du festival cette année. Elle a ainsi composé un concert baptisé « Le silence de la forêt ». Il sera joué pour la première fois en Suisse et en duo avec la pianiste Christiane Baume Sanglard. La forêt revêt une importance particulière pour Olivia Gay, qui est ambassadrice d’Agir pour la forêt, fonds de dotation de l’office français des forêts : « J’ai grandi proche de la forêt et aujourd’hui j’y vis. C’est un lieu où je peux me ressourcer et quand j’en ressort, ma musique prend une autre dimension raconte-t-elle. La forêt est une source d’inspiration pour les artistes depuis les premières notes de musique. Les premiers compositeurs se sont inspirés du chant des oiseaux », explique-t-elle. Je tenais à proposer également des œuvres de compositeurs encore vivants, pour montrer que cette inspiration est toujours d’actualité. » Le public pourra par exemple découvrir une interprétation des oeuvres d'Anton Dvorak, Ross Edwards ou encore David Popper.

Après une cinquantaine de représentations en France depuis 2021, Olivia Gay a souhaité élargie la formule, une manière aussi d’attirer l’attention sur les défis et les problèmes rencontrés par les forêts aujourd’hui. C’est pourquoi l’après-midi débutera par deux activités à choix pour les spectateurs et spectatrices : une promenade guidée dans un pâturage boisé et une conférence sur le bois de résonnance, utilisé en lutherie. Témoin de cette utilisation noble du bois, l’instrument de musique utilisé par Olivia Gay : « Ce violoncelle, qui date de 1733 est pour moi le meilleur ambassadeur d’une utilisation noble et durable du bois » assure-t-elle.