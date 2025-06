Un bilan « fantastique » pour le Spiegelberg Festival

Les organisateurs du Spiegelberg Festival ont le sourire. La 2e édition de l’évènement culturel itinérant franc-montagnard a réuni environ 2'000 personnes sur ses sites de Saignelégier, du Noirmont et de la Traction entre vendredi et dimanche. « Le bilan est fantastique, notamment grâce au temps, il a fait méga beau tout le week-end. Nous n’avons eu aucun problème et surtout on a vécu des moments magiques, du début à la fin, dans tous les lieux différents. On a eu droit à des concerts et à des moments artistiques assez exceptionnels », confie Félicien Donzé. Parmi les temps forts en émotions, le président du Spiegelberg Festival cite l’ouverture avec l’hommage à Janine et Oscar Wiggli conté par Geneviève Boillat avec le performeur Robert Torche à l’espace La Velle au Noirmont, le concert du groupe afro-électro franco-congolais Tshegue à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier, ou encore le concert de Winter Family à la Traction.

L’expérience du Village du Spiegelberg aux alentours de la Halle du Marché-Concours a aussi été positive. « Cet espace gratuit et chaleureux a cartonné », se réjouit Félicien Donzé, qui assure que le Spiegelberg Festival reviendra dans deux ans pour une 3e édition, à une date encore à définir. /emu