Cette fois, c’est un « oui » pour le projet énergétique à Montfaucon

Selon Xavier Schaffter, le financement « plus serein et moins risqué » du projet ainsi que la mise en retrait de l’exécutif lors de la présentation de cette nouvelle version ont permis de faire pencher la balance. L’élu taignon précise que les prochaines étapes consisteront à créer SIM SA puis poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école et s’approcher des citoyens pour savoir s’ils veulent remplacer leur chaudière à mazout par un système plus écologique.





Vers plus de sérénité dans la commune ?

Alors que Montfaucon est empêtrée dans une situation tendue depuis plusieurs années, l’adoption du projet pourrait bien sonner comme un déclic. « On aimerait que les choses s’apaisent. On verra si c’est possible », souffle le maire franc-montagnard. Présents à l’assemblée communale, les délégués cantonaux aux affaires communales Christophe Riat et Julien Buchwalder ont tenu un discours « axé sur la constructivité », relate Xavier Schaffter qui espère que ce projet sera l’occasion de « se mettre autour d’une table pour développer quelque chose ensemble. » /nmy