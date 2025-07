La Fondation les Castors veut promouvoir l’équité

La Fondation les Castors fait un pas de plus en matière d’engagement sociétal. Elle annonce ce mardi la ratification à effet immédiat de la Charte de l’égalité salariale, édictée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. Cette dernière vise à respecter le principe « à travail de valeur égale, salaire égal », elle engage l’institution à vérifier régulièrement sa structure salariale et à corriger les inégalités constatées.

« Notre mission auprès des personnes en situation de handicap est indissociable de notre engagement envers les droits fondamentaux, dont l’égalité entre femmes et hommes fait pleinement partie », précise son directeur, Pierluigi Fedele. /comm-mlm