Plus d’un million de bénéfice pour la CEC

La Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura (CEC) boucle une année très positive au niveau des comptes. Les membres ont validé les comptes 2024 qui bouclent sur un bénéfice de 1'161'716 francs. Un résultat plus que positif que l’organisation explique par une bonne maîtrise des charges et une stabilité des revenus. Une part de ce bénéfice sera réinvestie au niveau local. L’accent est mis sur le soutien à des projets ecclésiaux et caritatifs concrets, notamment à travers une réserve dédiée aux actions solidaires, à des institutions engagées dans le bénévolat, ainsi qu’au projet Église durable, porté par la CEC.



Départ à la retraite de Pierre-André Schaffter

Après 27 ans au poste d’administrateur pour la CEC, Pierre-André Schaffter s’en va. Le poste a été remis au concours, et c’est Pierre Frund, actuel vice-président du Conseil de l’organisation, qui a été nommé pour reprendre cette fonction dès le 1er novembre 2025.

Un questionnement autour du subventionnement de St-Charles



La CEC a soulevé la question de la justification de la subvention annuelle au Collège et au Lycée St-Charles. L’école a pris une certaine distance avec l’Église estime la Collectivité. Elle se positionne aujourd’hui davantage comme une école internationale, sans aumônerie active, et où les activités en lien avec la foi chrétienne se limitent à deux offices religieux par an et à des cours de sciences des religions à l’image de l’école publique. L’assemblée a décidé de maintenir la subvention annuelle, mais elle a mandaté un groupe de travail, présidé par Pierre Frund, pour approfondir cette réflexion et évaluer la pertinence de ce soutien. /comm-age