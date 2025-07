Un pompier jurassien aux îles Canaries pour former aux feux confinés

Un inspecteur fédéral de l’Établissement cantonal d’assurance Jura s’est rendu aux Îles Canaries pour donner une formation. Le capitaine Michaël Stöpfer a passé quatre jours à Adeje pour dispenser des cours sur les incendies en espaces confinés. Originaire du Tessin et installé dans le Jura depuis un an et demi, ce sapeur-pompier évolue notamment en tant que formateur au centre de formation de Bürren. Les exercices réalisés aux Îles Canaries se sont déroulés dans des conditions réelles. Le capitaine indique que « les scénarios se sont notamment déroulés dans des conteneurs, avec des feux réels et des feux de gaz ». Les participants ont ainsi pu s’exercer aux techniques de recherche et d’extraction dans des structures endommagées, en conditions de faible visibilité et à des températures élevées.