Brigitte Colin tourne la page du CCPM

Après avoir œuvré durant plus d’une décennie en faveur de la culture à Moutier, Brigitte Colin quitte le Centre Culturel de la Prévôté à la fin septembre. Celle qui a imaginé des saisons thématiques, régalé les plus petits avec des festivals pour le jeune public et porté une attention particulière aux artistes femmes, dresse le bilan d’une aventure professionnelle intense.