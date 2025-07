Le Bus Tour de « La Matinale » à la Ferme Rais au Bémont

Agriculture et tourisme ont rythmé la troisième étape du Bus Tour de « La Matinale » qui s’est arrêté au Bémont mercredi, plus précisément à la Ferme Rais aux Cufattes, après avoir fait halte à Delémont et Moutier. La maîtresse des lieux, Lise Rais, a évoqué l’actualité de son exploitation agricole et les activités agritouristiques qu’elle propose. Les agriculteurs de Lajoux Océane Bourquin et Jérémie Gerber sont venus partager des spécialités locales. Christa Jacot, responsable du quadrille au Marché-Concours, nous a rejoints à cheval pour évoquer les 60 ans de la discipline à Saignelégier et le directeur de Jura Tourisme Guillaume Lachat a présenté l’été touristique qui commence dans la région. Retrouvez le parcours complet du Bus Tour ici. /mmi