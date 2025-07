Le patrimoine des Franches-Montagnes concentré dans un Centre d’interprétation

Les instigateurs du projet espèrent inaugurer le bâtiment à la fin de l’année 2028. Mais avant cela, il faudra trouver 12 millions de francs pour financer le projet. Le groupe de travail se donne jusqu’au printemps 2026 pour y parvenir grâce à une campagne de recherche de fonds lancée auprès d’acteurs publics et privés. Si au terme du délai, « on est très loin du but, je pense qu’on abandonne le projet. Et si on est relativement près, on peut relancer la campagne ou réduire le projet », envisage Bernard Beuret qui s’attend, si « Equicea » aboutit, à générer des bénéfices après trois ans d’activité. /nmy