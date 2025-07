Mise à jour estivale pour l’Église réformée du Jura

Adaptations de règlements, discussions et nouveau crédit ont occupé les délégués de l’Église réformée du canton du Jura (EREJ) mardi à Bassecourt lors d’une assemblée. Un second crédit d’un montant de 115'000 francs a été accepté à l’unanimité. Ce montant sera alloué à la rénovation des locaux commerciaux situés à la rue de la Préfecture à 14 à Delémont, siège de l’Église cantonale. Les travaux comprennent notamment la création d’un accès pour les personnes handicapées et d’un sas d’entrée pour le dépôt et le retrait de colis. Le chantier doit débuter la semaine prochaine, pour permettre une location dès l’automne.

Des adaptations de règlements étaient également à l’ordre du jour. Le règlement sur l’assemblée mentionne désormais Moutier comme lieu dans lesquels le législatif siège. La paroisse transfrontalière de la cité prévôtoise a été ajoutée aux directives sur l’organisation des paroisses. Le règlement sur le Conseil de l’Église a aussi subi quelques modifications. Les domaines de l’informatique et de la communication ainsi que de la trésorerie et des archives peuvent faire appel à des personnes extérieures. L’indemnisation des membres du Conseil en dehors des séances habituelles a été fixée à 25 francs par heure. Enfin, l’ordonnance sur l’administration financière a été adaptée pour permettre à une paroisse de sous-traiter ses finances à une société fiduciaire ou à la chancellerie de l’EREJ.

Pour terminer, les délégués ont reçu une information concernant une modification de critères pour la subvention par l’État jurassien. Ces critères sont « appelés à changer dans les prochaines années avec une prise en compte des prestations d’intérêt général des églises pour l’ensemble de la société », explique l’EREJ qui anticipe un travail conséquent pour présenter les domaines dans lesquels l’église est active. /comm-jad