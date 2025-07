Une initiative pour ouvrir les routes aux Bois

Pouvoir emprunter librement les routes de la commune des Bois. Le comité d’initiative pour la liberté de circuler a remis lundi soir aux autorités rudisylvaines une initiative communale munie de 321 signatures. Le texte défend le principe que « tout un chacun peut circuler sur les routes et les chemins destinés à la circulation. » Le comité regrette que la commune franc-montagnarde, en charge de la quasi-totalité des tronçons depuis le début de l’année, restreigne voire interdise la circulation publique à quelques citoyens. Il rappelle la nécessité de pouvoir se déplacer avec un véhicule « pour relier le village et les nombreux hameaux et lieux-dits », déplore la perte d’un « droit fondamental à pouvoir circuler librement » et souligne le fait que « toute la population paie pour des chemins que la plupart n’a plus le droit d’utiliser. »

L’initiative dresse également certaines exceptions qui permettent une restriction de circulation, comme en cas d’urgente nécessité, de danger important, de tonnages ou de gabarits de véhicules trop importants ou encore lorsque des dispositions de droit supérieur l’exigent. Selon la loi, la proposition devra être traitée par le Conseil général des Bois dans un délai de 12 mois et sans modification du texte. Si le législatif la refuse, l’initiative devra être débattue en votation populaire. /comm-nmy