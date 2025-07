Le Bus Tour de « La Matinale » à Coeuve

Au lendemain de l’ouverture de l’Euro féminin de football, le Bus Tour de « La Matinale » a fait halte au centre du village de Coeuve jeudi pour évoquer l’entrée en lice de la Suisse et le football féminin en général avec le FC Coeuve. La vice-présidente Cassandra Marques et Kéline Ribeaud, membre du comité, ont évoqué l’actualité du club et leurs efforts pour favoriser la pratique des filles. A Coeuve, l’été sera aussi marqué par le spectacle des Echaipouses qui proposeront « L’Auberge de la Covatte » dès le 22 août. Le président Grégory Champion est venu raconter la préparation du spectacle. Après Delémont, Moutier, Le Bémont et Coeuve, le Bus Tour s'arrêtera à la station Agrola à Delémont vendredi pour sa dernière étape. /mmi