Plus de 1,2 million de francs distribués par la Délégation jurassienne à la Loterie romande

Un montant total de 1'214'900 francs sera distribué à plus de 50 dossiers par la Loterie romande pour le 2e trimestre 2025. Le Gouvernement jurassien indique, ce jeudi, avoir approuvé la répartition proposée par la Délégation jurassienne à la Loterie romande. Parmi les plus gros soutiens, l’Association JuraCycles.ch recevra 150'000 francs sur deux ans. L’association Itinéraires bénéficiera d’un montant de 120'000 francs et la fondation pour le Théâtre du Jura touchera un total de 245'000 francs. Enfin, la commune de Fontenais se verra attribuer une somme de 100'000 francs. /comm-mlm.