Deux agriculteurs jurassiens champions d’Europe

La Suisse est championne d’Europe des Agrochallenges avec deux Jurassiens. Cynthia Zmoos de Mervelier et Kilian Laville de Grandfontaine ont remporté la compétition avec la sélection helvétique la semaine dernière. Les deux jeunes agriculteurs faisaient équipe avec Liam Juan et Marco Rossetti, deux Valaisans, à Drenthe aux Pays-Bas.

Ce concours s’est disputé sur deux jours avec 18 épreuves qui ont départagé 16 nations sur diverses facettes du métier d’agriculteur. « Les épreuves sont très variées et liées à la pratique de la profession. Ça allait de tâches d’agilité en tracteur jusqu’à des épreuves plus théoriques comme de la reconnaissance de plantes. Il y avait également des concours de coordination et des compétitions plus folkloriques », explique Kilian Laville. L’agriculteur de 23 ans, fraîchement diplômé, estime que ce succès est avant tout une victoire d’équipe : « Bien que j’aie apporté ma pierre à l’édifice, il ne faut pas oublier que toute l’équipe a participé à remporter cette victoire. C’est un ensemble des quatre coéquipiers pour que tout fonctionne bien ».