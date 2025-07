La 24e édition du NIFFF commence ce soir avec Cécile de France

C’est parti pour le NIFFF ! Avec des invités de marque. L'artiste belge Cécile de France sera notamment présente ce vendredi lors de l'ouverture du Neuchâtel International Fantastic Film Festival, où sera projeté le nouveau long-métrage de Yann Gozlan « Dalloway ». Le festival proposera 127 films jusqu'au 12 juillet.

La cérémonie d'ouverture du NIFFF se déroulera notamment en présence de la directrice de l'Office fédéral de la culture Carine Bachmann, du conseiller aux Etats neuchâtelois Baptiste Hurni (PS), président du NIFFF, et de Céline Vara (Les Vert-e-s), conseillère d'Etat en charge de la culture. Après les discours, « Dalloway », thriller d’anticipation questionnant les dérives de l’intelligence artificielle, sera projeté. Un film qui s’inspire de notre temps : « C’est en 2028. Donc ce n’est pas non plus un film d’anticipation ou de science-fiction ou une dystopie. On reconnaît des choses de notre époque. C’est toujours plus fort dans un thriller si on peut s’identifier aux personnages. » explique Cécile de France dans un entretien accordé à RTN.