La Police de Porrentruy déménage

Une petite trentaine d’agents occuperont désormais le poste de police des Tarrières à Porrentruy. Un déménagement qui intervient à la suite de la réorganisation de l’Office cantonal des poursuites et faillites. Le nouveau local de la Police cantonale de Porrentruy a été officiellement inauguré ce jeudi en présence notamment de la ministre de l’Intérieur Nathalie Barthoulot et du commandant de la Police cantonale jurassienne Damien Rérat. La ministre a profité de l'évènement pour saluer l’engagement des forces de l’ordre et a rappelé que cette relocalisation « témoigne de la volonté de garantir une présence forte, visible et accessible de la Police cantonale sur l’ensemble du territoire ».

Le bâtiment du chemin des Tarrières est « parfaitement adapté au travail quotidien de la gendarmerie », car il abritait jusqu’à récemment du personnel de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF), indiquent les autorités. Plus de 25 gendarmes travailleront dans ces nouveaux locaux. Le guichet commun de la Police cantonale et de la Police municipale à la rue Achille-Merguin 2 est par ailleurs toujours ouvert à la population. /comm-mlm