La dernière étape du Bus Tour de « La Matinale » à Delémont

Le Bus Tour de « La Matinale » a pris la route des vacances ce vendredi. A la station Agrola à Delémont, nous avons évoqué la récente distinction reçue par le camping de Tariche à St-Ursanne, quelques bons conseils pour un road trip réussi avec notre collègue Nancy Chapuis qui parcourt le Québec et le Tour de France qui commence demain et rythmera peut-être vos vacances. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ou rendu visite durant cette semaine et retrouvez toutes les étapes du Bus Tour à Delémont, Moutier, au Bémont et à Coeuve sur la page de « La Matinale ». /mmi