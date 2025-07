La plateforme vivreamoutier.ch pour dynamiser la vie locale

Vivreamoutier.ch, c’est la nouvelle plateforme qui ambitionne de devenir l’agenda des événements de la région prévôtoise. L’association Vivre à Moutier l’a officiellement lancé ce vendredi en conférence de presse. Elle se veut participative, n’importe qui est encouragé à y inscrire son événement. Mais pour éviter tout abus, les nouvelles entrées seront vérifiées par la commission communication et réseaux sociaux. Evan Schaffter, le secrétaire de Vivre à Moutier et créateur de la plateforme, explique qu’ainsi « la commission pourra vérifier les informations et la véracité de celles-ci ». Et même si tout à chacun peut ajouter ses portes ouvertes, soirées ou manifestations, il faut au moins que l’événement ait lieu en prévôté.