Le Service des repas à domicile de Moutier change de présidence

Transmission de plateaux repas et de témoin au Service des repas à domicile de Moutier et environs. L’association annonce ce vendredi dans un communiqué un changement de présidence. Alain Claude a été nommé président lors de l’assemblée générale du 25 juin dernier. Le membre du Conseil des seniors de Moutier a intégré l’association cette année après plusieurs années de collaboration externe. Il succède à Silvia Rubin qui souhaite, après cinq ans de présidence, « profiter de sa retraite et de ses petites-filles », écrit l’entité qui propose des repas à la population, notamment les personnes âgées, seules, convalescentes ou ne pouvant pas faire leurs courses ou cuisiner. Le Service des repas à domicile de Moutier, né il y a plus de 45 ans, ajoute que Marie-Claire Rougemont accède au poste de vice-présidente.

L’association précise encore que les tables d’hôtes hebdomadaires se poursuivent en 2025 au foyer de Moutier et rappelle que « des repas chauds et équilibrés » sont servis et livrés durant toute l’année. /comm-nmy